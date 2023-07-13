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14:01 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России получили вторую за год партию новых истребителей Су-35С

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минобороны получило от «Ростеха» вторую за год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Источник: © РИА Новости

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО “ОАК” входит в Ростех) изготовил и передал Минобороны России вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С», — уточняется в пресс-релизе.

Количество переданных бортов не указано.

Первую партию самолетов войска получили от разработчика в июне. В Минпромторге заявили, что все истребители прошли заводские испытания, каждую модель протестировали в воздухе в различных рабочих режимах.

Как сообщил на этой неделе первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд военной операции на Украине вырос в два раза.

Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

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