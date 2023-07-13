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14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Они также одобрили внесение в него поправки, которая аннулирует брак при смене пола одного из супругов.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был внесен в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Им вводится запрет на медицинское вмешательство и на лекарства для смены пола. Председатель Госдумы объяснял, что таким образом депутаты хотят уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности», число трансгендеров среди подростков «уже в три раза больше», чем среди взрослых. Также документ запрещает сменившему пол человеку усыновлять детей.

Документ не распространяется на лиц, которые сменили пол до вступления в силу закона. К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей.

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