Госдума приняла поправки об усилении контроля за иноагентами

Согласно документу, Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами. В частности, они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения законодательства Минюст вправе вынести предупреждение лицам, взаимодействующим с иноагентами.
Также учитывать ограничения должны будут органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностные лица, а также физлица с любым гражданством. В случае получения Минюстом информации о нарушении законодательства об иноагентах в отношении таких лиц может быть проведена внеплановая проверка.
Законопроект также лишает иноагентов возможности получать имущественную поддержку от государства, которой пользуются социально ориентированные НКО, малый и средний бизнес, что «противоречит национальным интересам России», следует из пояснительной записки. Ограничения, которые должны быть учтены и которые нельзя нарушать, перечислены в 18 частях ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Кроме того, Госдума одобрила поправки в КоАП, которые вводят штраф за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц — до 100 000 руб., а для юрлиц — до 300 000 руб.
Оба законопроекта были внесены в Госдуму 26 апреля. Пакет поправок был подготовлен думской комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с ее председателем Василием Пискаревым. В первом чтении документы одобрили 21 июня.