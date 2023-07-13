16:33 (мск), источник: РБК
Эрдоган решил купить у России самолеты-амфибии
Турция может купить у России несколько самолетов-амфибий для тушения пожаров, сообщил Эрдоган. Бе-200, которые использует МЧС России, не раз тушили пожары в республике.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet. Он отметил, что обсудит этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Надеюсь, когда мы встретимся с господином Путиным, у них есть свои самолеты-амфибии, и мы подумаем о том, чтобы купить у них, может быть, несколько. Потому что эти самолеты очень эффективны при тушении пожаров».
На прошлой неделе турецкий лидер сообщил, что визит Путина в республику ожидается в августе.
Эрдоган отметил, что страна вложила 100 млн лир в борьбу с пожарами, закупила самолеты и вертолеты. По его словам, если Анкара получит еще два или три, то эффективность имеющихся средств будет намного выше.
Российское МЧС использует для тушения пожаров самолеты-амфибии Бе-200, они не раз вылетали в Турцию, чтобы помочь там в борьбе с пожарами, в том числе и в этом году.
Время залпового сброса воды над очагом пожара 0,8−1 с на скорости около 250 км/ч. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить до 270 т воды (на расстоянии до 100 км от аэродрома до места пожара и 10 км — от водоема до пожара).
Экипаж самолета состоит из двух пилотов. Длина самолета — 32 м, размах крыла — 31,88 м. У него два турбореактивных двигателя.
В 2021 году Бе-200, тушивший пожар в лесном массиве после удара молнии, потерпел крушение в турецкой провинции Кахраманмараш при заходе на посадку. На борту находились пять российских военных и трое турецких граждан, все они погибли.