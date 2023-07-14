Путин сообщил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

«Ну так ЧВК “Вагнер” не существует!» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, сохранится ли эта компания как боевая единица. Президент отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет».
«Группа [»Вагнер«] есть, но юридически не существует, — приводятся в публикации слова Путина. — Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос».
Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы “Вагнера” воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», — сказал Путин. Глава государства рассказал журналисту, что на встрече с представителями этой ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсантъ», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев.
«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель “Вагнера” Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: “Нет, ребята не согласны с таким решением”, — рассказал Путин, слова которого приводит Колесников.
Президент РФ в четверг принял участие в Москве в пленарном заседании Форума будущих технологий, по окончании которого ответил на вопросы представителей СМИ. Часть этой беседы, посвященная темам Украины и НАТО, а также зерновой сделке, была опубликована на сайте Кремля и вышла в эфире телеканала «Россия-24».