На Бали введут новый налог для туристов с 2024 года Туристы должны будут платить новый налог в размере 150 000 рупий (около $10)
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
05:53 (мск), источник: ТАСС

Постпред Китая при ООН назвал НАТО «источником всех бед»

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь категорически отверг обвинения НАТО в адрес Пекина и указал, что сам Североатлантический альянс представляет собой «источник всех бед», который оставляет «грязный след», где бы ни появился.

Источник: Reuters

В итоговом заявлении участников саммита НАТО, принятом 11 июля в Вильнюсе, указывается, что страны альянса обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.

«НАТО называет себя оборонительным альянсом, однако поощряет постоянное наращивание ее членами военных расходов и осуществление военной деятельности по всему миру. Она вмешивалась в дела других государств, разжигала войны, сбрасывала бомбы на дипломатические учреждения, убивала невинных гражданских и оставляла грязный след везде, куда бы ни приходила, — отметил Чжан Цзюнь. — Бесчисленные факты показывают, что по-настоящему источником всех бед является именно НАТО».

Глава китайского дипломатического представительства подчеркнул, что «отдельные страны НАТО применяют двойные стандарты, размещают оружие на территории других государств и усугубляют региональную напряженность». «Вразрез с заявлением о своем региональном характере НАТО проецирует свою силу на весь мир и движется на восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, — указал дипломат. — Они заявляют о защите мира, основанного на правилах, однако неоднократно нарушали международное право и базовые нормы международных отношений».

«Именно НАТО необходимо заняться переоценкой своих ценностей», — резюмировал Чжан Цзюнь.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Расположение украинцев атаковали необычные дроны, которые издавали страшный рев и перемещались с огромной скоростью"
"Мне из моего родного города ни разу не предложили к ним приехать с гастролями. Поэтому они меня не считают своей, и меня туда не тянет"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООННАТОдипломатия