Постпред Китая при ООН назвал НАТО «источником всех бед»

В итоговом заявлении участников саммита НАТО, принятом 11 июля в Вильнюсе, указывается, что страны альянса обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
«НАТО называет себя оборонительным альянсом, однако поощряет постоянное наращивание ее членами военных расходов и осуществление военной деятельности по всему миру. Она вмешивалась в дела других государств, разжигала войны, сбрасывала бомбы на дипломатические учреждения, убивала невинных гражданских и оставляла грязный след везде, куда бы ни приходила, — отметил Чжан Цзюнь. — Бесчисленные факты показывают, что по-настоящему источником всех бед является именно НАТО».
Глава китайского дипломатического представительства подчеркнул, что «отдельные страны НАТО применяют двойные стандарты, размещают оружие на территории других государств и усугубляют региональную напряженность». «Вразрез с заявлением о своем региональном характере НАТО проецирует свою силу на весь мир и движется на восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, — указал дипломат. — Они заявляют о защите мира, основанного на правилах, однако неоднократно нарушали международное право и базовые нормы международных отношений».
«Именно НАТО необходимо заняться переоценкой своих ценностей», — резюмировал Чжан Цзюнь.