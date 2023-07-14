Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. — Прим. ред.) получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада», — сказал венгерский политик.
По его мнению, если бы в Вашингтоне сказали, что хотят мира, и призвали к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро.
«Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО», — заключил Орбан.
Как заявлял в середине июня представитель Кремля Дмитрий Песков, «суверенитет Украины — весьма абстрактное понятие». Он подчеркивал, что у Киева нет ни желания, ни возможности занять какую-то суверенную позицию, там делают то, что диктуют из Вашингтона.