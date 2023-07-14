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09:30 (мск), источник: © РИА Новости

Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

БУДАПЕШТ, 14 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США, поскольку Украина потеряла суверенитет и получает деньги и вооружение от Запада, весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает закончить конфликт, и ждет ответа на этот вопрос, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. — Прим. ред.) получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада», — сказал венгерский политик.

По его мнению, если бы в Вашингтоне сказали, что хотят мира, и призвали к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро.

«Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО», — заключил Орбан.

Как заявлял в середине июня представитель Кремля Дмитрий Песков, «суверенитет Украины — весьма абстрактное понятие». Он подчеркивал, что у Киева нет ни желания, ни возможности занять какую-то суверенную позицию, там делают то, что диктуют из Вашингтона.

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