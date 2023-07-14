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14 июля, источник: Газета.Ру

Наместнику Киево-Печерской лавры изменили меру пресечения

Соломенский райсуд Киева взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) под стражу до 14 августа Об этом сообщает издание «Страна.UA».

Источник: AFP 2023

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен.

Также судья отметил, что содержание под стражей будет длиться до 14 августа 2023 года.

Митрополит Павел в ответ на это заявил, что не согласен с решением суда о его аресте, а также подчеркнул, что денег на внесение залога у него нет.

До этого украинская прокуратура попросила суд отправить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедь) под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен.

Накануне прокуратура объявила священнослужителю новое подозрение, ему инкриминируют «разжигание религиозной розни» и «оправдывание действий РФ».

13 июля Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале, что предъявила новые подозрения настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу.

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