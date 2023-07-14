Наместнику Киево-Печерской лавры изменили меру пресечения

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен.
Также судья отметил, что содержание под стражей будет длиться до 14 августа 2023 года.
Митрополит Павел в ответ на это заявил, что не согласен с решением суда о его аресте, а также подчеркнул, что денег на внесение залога у него нет.
До этого украинская прокуратура попросила суд отправить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедь) под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен.
Накануне прокуратура объявила священнослужителю новое подозрение, ему инкриминируют «разжигание религиозной розни» и «оправдывание действий РФ».
13 июля Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале, что предъявила новые подозрения настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу.