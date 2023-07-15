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05:44 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах главы Чечни

ГРОЗНЫЙ, 14 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах на пост главы региона. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», — сказал Кадыров на расширенном совещании в правительстве региона.

Он призвал население «не брать на веру» всевозможные слухи и домыслы, распускаемые откровенными провокаторами. Их задача, написал Кадыров, подорвать авторитет руководства Чечни, представить регион нестабильным.

«Нельзя идти на поводу у тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе», — добавил он.

Кадыров был исполняющим обязанности президента Чечни с февраля 2007 года, в марте этого же года чеченский парламент утвердил его в должности президента Чечни.

5 апреля 2007 года Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чеченской Республики. С сентября 2010 года — глава Чеченской Республики. Последние выборы в Чечне прошли в 2021 году, согласно данным ЦИК РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей.

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