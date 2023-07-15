Варенье из неожиданных продуктов: рецепты от Александра Дюма Уверены, некоторые из них вы точно не пробовали!
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
05:29 (мск), источник: Газета.Ру

Бербок рассказал о своих усилиях в борьбе за мир на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «ежедневно» ведет переговоры по деэскалации на Украине, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: AP 2023

Бербок принимала участие в читательском форуме в городе Хемниц, вместе с Владимиром Кличко. На вопрос из зала, когда «наступит время для мирных переговоров по Украине», Бербок ответила, что ведет их постоянно.

При этом она считает, что поставки оружия на Украину никак не мешают проводить переговоры о мире — с точки зрения Бербок, эти процессы якобы не взаимосвязаны и идут параллельно.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о возможности переговоров по Украине без ее решения.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам во время визита в КНР, что сейчас отсутствуют предпосылки заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Данила Титоренко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что известно о встрече Путина и Пригожина
Стало известно состояние Татьяны Васильевой после госпитализации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта