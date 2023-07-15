США до сих пор не одобрили обучение украинских военных пилотированию F-16

Обучение не может начаться без разрешения Госдепартамента на передачу руководства по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с самолетами. Госдеп отказался от комментариев. Как пишет Politico, нет оснований предполагать, что США заблокируют обучение, но запросы европейских стран рассматриваются уже несколько недель.
Заместитель шефа Пентагона по вопросам закупок Уильям Лаплант объяснил, что при экспорте или старте обучения власти США должны убедиться, что готовы к работе: что переведены технические руководства и что подготовлены пакеты технических данных и другие документы. Кроме этого в пакет документов для обучения также входит план обучения обслуживающего персонала и наземных бригад. Кроме того, как отметил Лаплант, для любой сложной системы нужно убедиться, что достаточно экспертов, «потому что нам нужны эксперты для поддержания этих систем».
По данным Politico, в первую группу кроме шести-девяти украинских пилотов могут также пойти румынские, болгарские и словацкие военные. Норвегия уже объявила что выделит два истребителя для обучения летчиков.
Украина на саммите НАТО в Вильнюсе подписала меморандум с 11 странами по обучению пилотов на F-16. Коалицию возглавили Дания и Нидерланды. В нее также вошли Бельгия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ расценит факт появления у Украины истребителей F-16 как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада. По его словам, Россия проинформировала США, Великобританию и Францию, что она «не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие».