В США списали студенческие долги 804 тыс. человек на $39 млрд

Списание $39 млрд стало результатом «корректировок… с тем, чтобы за всеми заемщиками было зафиксировано верное количество внесенных ими ежемесячных платежей, от чего зависит возможность прощения по программе IDR», по условиям которой сумма выплат зависит от дохода и размера семьи. Об этом говорится в сообщении министерства образования.
Ведомство называет списание частью плана американской администрации, о которой было объявлено весной 2022 года. Заемщик получает право на погашение кредита при внесении 240 из 300 ежемесячных платежей. Многие американцы не смогли списать долги после выполнения условий из-за ошибок при учете платежей.
Долги американцев по студенческим кредитам составляют $1,75 трлн. Верховный суд ранее признал программу администрации Джо Байдена по прощению студенческих долгов, под которую подпадали десятки миллионов американцев, неконституционной. Президент США уже пообещал найти альтернативные варианты решения проблемы.