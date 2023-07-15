09:57 (мск), источник: ТАСС
В МИД РФ заявили, что США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет
Замглавы ведомства Андрей Руденко сообщил, что Пхеньян таким образом реагирует на действия Запада.
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ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Вашингтон вместе с союзниками фактически провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, КНДР реагирует на действия Запада. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Наша позиция известна, мы ее в очередной раз транслировали о том, что все эти вещи — и пуски, и другие военные приготовления — являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники. Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи», — отметил замминистра.
МИД и Минобороны РФ исследуют информацию о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, сообщил Руденко. «Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», — сказал он.