Загрязнение коралловых рифов пластиком растет на глубине Это представляет серьезную угрозу для хрупких экосистем
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
12Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
09:57 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили, что США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет

Замглавы ведомства Андрей Руденко сообщил, что Пхеньян таким образом реагирует на действия Запада.

Источник: РИА "Новости"

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Вашингтон вместе с союзниками фактически провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, КНДР реагирует на действия Запада. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Наша позиция известна, мы ее в очередной раз транслировали о том, что все эти вещи — и пуски, и другие военные приготовления — являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники. Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи», — отметил замминистра.

МИД и Минобороны РФ исследуют информацию о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, сообщил Руденко. «Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», — сказал он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Расположение украинцев атаковали необычные дроны, которые издавали страшный рев и перемещались с огромной скоростью"
"Мне из моего родного города ни разу не предложили к ним приехать с гастролями. Поэтому они меня не считают своей, и меня туда не тянет"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия