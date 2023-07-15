10:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Президент Южной Кореи прибыл на Украину
Президент Южной Кореи Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщило корейское информационное агентство «Ёнхап».
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Южнокорейский лидер и его супруга Ким Кеон Хи приехали из Польши, сообщил старший секретарь политика. По его словам, президент посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.
Как пишет агентство, визит Сок Еля на Украину завершает его двухэтапную поездку, в ходе которой он также посетил саммит НАТО в Литве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с Южной Кореей во времена Корейской войны в 50-х годах. По его словам, в те годы весь мир поддержал Сеул. Зеленский считает, что из-за пережитого конфликта Южная Корея лучше всех понимает украинцев.