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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Южной Кореи прибыл на Украину

Президент Южной Кореи Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщило корейское информационное агентство «Ёнхап».

Источник: AFP 2023

Южнокорейский лидер и его супруга Ким Кеон Хи приехали из Польши, сообщил старший секретарь политика. По его словам, президент посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.

Как пишет агентство, визит Сок Еля на Украину завершает его двухэтапную поездку, в ходе которой он также посетил саммит НАТО в Литве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с Южной Кореей во времена Корейской войны в 50-х годах. По его словам, в те годы весь мир поддержал Сеул. Зеленский считает, что из-за пережитого конфликта Южная Корея лучше всех понимает украинцев.

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