Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие
Фоторепортажи
11Разрушение Каховской ГЭС
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
12:03 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма

Депутат Белик: главком ВСУ Залужный признался в бессилии в вопросе наступления на Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный фактически признался в бессилии в вопросе наступления на Крым.

Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма.

«Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет, и это прозвучало как пощечина Зеленскому и его горе-стратегам», — сказал Белик РИА Новости.

По его словам, на Украине сформировалось два центра вещания: команда Зеленского, которая рассказывает радужные сказки о скором взятии новых регионов России и Крыма, и генерал Залужный.

«Залужный признается, что не может даже подойти к полуострову, что идет в разрез с обещаниями Зеленского. Залужный оказался честнее и действует в пику Зеленскому, срывая повязку лжи украинской пропаганды с глаз украинского народа», — подчеркнул Белик.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лавров сделал заявление по 'формуле мира' Зеленского
Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта