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14:23 (мск), источник: Ведомости

Вооруженные силы России за сутки отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки в ходе боев отразили 17 атак украинской армии в разных районах донецкого направления, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений “Южной” группировки войск успешно отражены семнадцать атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Как уточнили в оборонном ведомстве, потери врага на данном направлении составили до 315 военнослужащих и несколько единиц техники.

Потери Украины на краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, потери ВСУ на южно-донецком и запорожском наплавлениях Минобороны оценило в до 210 солдат. Так же было уничтожено несколько единиц боевой техники противника.

Согласно сводке, на купянском направлении Украина потеряла до 20 военных, а на херсонском — до 30, а также боевую технику.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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