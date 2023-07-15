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15:03 (мск), источник: Life.ru

Путин провёл телефонные переговоры с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе южноафриканской стороны.

Источник: Reuters

«Сирил Рамафоса поблагодарил за тёплый приём и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств. Рассмотрение африканской мирной инициативы будет продолжено в привязке к саммиту Россия — Африка в конце июля», — говорится в сообщении.

Также российский и южноафриканский президенты договорились об отдельной встрече на саммите для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Также Рамафоса проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22—24 августа.

Главы государств обсудили и зерновую сделку. Президент РФ подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений до сих пор не выполнены. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе африканским, так и не реализована.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён. Так он прокомментировал заявление Рамафосы о том, что встреча пройдёт в очном формате и участие в ней примут все пять лидеров.

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