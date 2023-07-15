МИД России призвал освободить наместника Киево-Печерской лавры

14 июля Соломенский суд Киева изменил митрополиту меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа с возможностью залога в 33 млн гривен (около $900 000).
«Произошедшее является еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения киевским режимом прав православных христиан, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов», — говорится в заявлении.
По мнению Захаровой, цель таких акций состоит в уничтожении канонической Украинской православной церкви, которая объединяет «десятки миллионов людей».
«Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи», — заявила представитель МИД.
Также она выразила сожаление, что давление на каноническую православную церковь и «бесчинства против монахов и святынь» Киево-Печерской лавры не получают внятных оценок профильных международных структур.
1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита о посещении богослужений в лавре. 2 апреля воскресную службу возглавил митрополит Онуфрий. На этом фоне МИД России также потребовал освободить наместника лавры.