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15:55 (мск), источник: Ведомости

МИД России призвал освободить наместника Киево-Печерской лавры

Решение суда в Киеве об аресте наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя) является проявлением «царящего на Украине политического произвола и правового беспредела», и Москва требует освободить митрополита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

14 июля Соломенский суд Киева изменил митрополиту меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа с возможностью залога в 33 млн гривен (около $900 000).

«Произошедшее является еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения киевским режимом прав православных христиан, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов», — говорится в заявлении.

По мнению Захаровой, цель таких акций состоит в уничтожении канонической Украинской православной церкви, которая объединяет «десятки миллионов людей».

«Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи», — заявила представитель МИД.

Также она выразила сожаление, что давление на каноническую православную церковь и «бесчинства против монахов и святынь» Киево-Печерской лавры не получают внятных оценок профильных международных структур.

1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита о посещении богослужений в лавре. 2 апреля воскресную службу возглавил митрополит Онуфрий. На этом фоне МИД России также потребовал освободить наместника лавры.

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