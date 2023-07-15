Глава Минобороны Британии рассказал о тайной шутке над Шойгу

В этом же интервью Бен Уоллес рассказал о своей тайной шутке над Шойгу. По его словам, еще до начала конфликта на Украине, когда Лондон и Киев еще не наладили надежную шифрованную связь, он договорился со своим украинским коллегой закодировать названия поставляемых Украине вооружений марками шотландского виски в память о своей службе в шотландской гвардии. Так противотанковые ракеты NLAW стали в переписке называться Glenfiddich (односолодовый виски с востока Шотландии), а противокорабельные ракеты Harpoon стали Islay. «Я просто писал ему: “У меня есть для тебя виски” или “Виски уже в пути”. Мы, два министра, просто выбрали для себя кодовые слова», — рассказал он.
В середине февраля, менее чем за две недели до начала военных действий, Уоллес приехал с визитом в Москву. В качестве подарка российскому министру он привез бутылку виски: «Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Такая была шутка».
Уоллес встречался с Шойгу 11 февраля. Британский министр тогда предупредил российского коллегу о трагических последствиях «вторжения на Украину», в том числе для безопасности в Европе. По его словам, Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов заверили, что Россия не планирует вторжения на Украину. «Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьезно и доверяю этому», — сказал Уоллес. Переговоры он оценивал как конструктивные. Шойгу в ходе встречи отметил, что сотрудничество России и Великобритании находится на нулевом уровне и Москва не хотела бы его «ухода в минус». Уоллес ответил, что встреча двух министров может начать «отношения, которые были практически нулевыми».
Что касается отставки, Уоллес сказал, что его следующая работа может быть не связана с политикой и оборонной сферой. Он сложит полномочия, когда в правительстве будут проводить перестановки. Также Уоллес не будет баллотироваться на следующих выборах в парламент, однако он исключил проведение досрочных выборов. «Я занялся политикой в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — подчеркнул он.
Ранее The Times писала, что Уоллес планирует уйти в отставку осенью, когда Сунак начнет проводить перестановки в правительстве. Издание связывало это с отказом США и других стран поддержать его кандидатуру при выборе генсека НАТО. Полномочия действующего главы альянса Йенса Столтенберга должны были закончиться в сентябре, однако союзники решили продлить их еще на год.
Среди возможных преемников Уоллеса газета называла замглавы Минфина Джона Глена, замглавы МВД Тома Тугендхата и замглавы МИДа Энн-Мари Тревельян.
Что касается отставки, Уоллес сказал, что его следующая работа может быть не связана с политикой и оборонной сферой. Он сложит полномочия, когда в правительстве будут проводить перестановки. Также Уоллес не будет баллотироваться на следующих выборах в парламент, однако он исключил проведение досрочных выборов.
Уоллес занимает пост министра обороны с 2019 года. Как отмечает Times, это один из самых продолжительных сроков после того, как Уинстон Черчилль занимал эту должность параллельно с постом премьер-министра во время Второй мировой войны.
До прихода в политику в 1999 году Уоллес занимался военной карьерой: за восемь лет в Шотландской гвардии он дослужился до звания капитана, проходил службу в Северной Ирландии, Германии, на Кипре и в Центральной Америке.
В разные годы Уоллес занимал посты лор-комиссара казначейства, замминистра по делам Северной Ирландии, замглавы МВД.
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