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10:36 (мск), источник: RT на русском

Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена, как только будет позволять военная обстановка.

Источник: РИА "Новости"

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка», — приводит его слова РИА Новости.

Сальдо отметил, что объект играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов: Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что несколько районов Запорожья будут снабжаться водой из подземных источников после ЧП на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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