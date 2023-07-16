10:36 (мск), источник: RT на русском
Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена, как только будет позволять военная обстановка.
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«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка», — приводит его слова РИА Новости.
Сальдо отметил, что объект играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов: Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что несколько районов Запорожья будут снабжаться водой из подземных источников после ЧП на Каховской ГЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.