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13:09 (мск), источник: РБК

Армия Израиля использовала искусственный интеллект для авиаударов

ЦАХАЛ использует данные ИИ при выборе целей для ударов и планировании дальнейших атак. Применение этого способа пока не регулируется ни законодательством страны, ни международными актами.

Источник: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует при выборе целей для авиаударов рекомендации искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей вооруженных сил страны.

В ЦАХАЛ рассказали, что ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и его выводы используются при определении целей ударов. Для быстрого планирования дальнейших атак используется другая модель ИИ, Fire Factory, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военными ударах. Она может не только подсказать цель, но и рассчитать боекомплект и составить график ударов.

Обе системы контролируют операторы, они проверяют и утверждают предложенные ИИ цели. Однако пока использование такого механизма не находится под регулированием закона ни в самом Израиле, ни на международном уровне.

«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем гораздо больше», — сказал полковник Ури (по соображениям безопасности разрешил назвать только имя), который руководит подразделением цифровой трансформации ЦАХАЛ.

Как отмечает Bloomberg, израильская армия уже давно внедряет ИИ в свою работу, и сейчас для получения необходимых данных используется широкое количество источников — это записи с беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковые снимки и т. д.

Как отметил полковник, при использовании ИИ действительно непросто понять, что «произошло у него в голове» при принятии того или иного решения каким-либо компонентом. Однако это не так важно, так как значение имеет полученная информация.

В ЦАХАЛ не раскрывали, в каких конкретно операциях применяли полученные с помощью ИИ данные. Однако страна регулярно наносит удары по объектам противников, например, в Палестине и Сирии.

В начале июля Израиль проводил контртеррористическую операцию в палестинском городе Дженин, в том числе с нанесением авиаударов. По данным властей Израиля, город стал прибежищем террористов, нападавших на израильтян. Были убиты более десятка палестинцев, ранены не менее 50. Палестина заявила, что Израиль нарушил договоренности, заключенные ранее в этом году.

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