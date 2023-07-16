13:27 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили на Донецком направлении 15 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.
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По информации ведомства, украинские подразделения пытались атаковать в районе Белогоровки, Северного, Орехово-Василевки, Красногоровки, Веселого, Новомихайловки, Первомайского и Марьинки, но Южная группировка российских войск сорвала все эти попытки. В районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
«В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сводке.
Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три украинских атаки в районах Нововодяного, Макеевки и Серебрянского лесничества, нанесла огневое поражение подразделениям противника в районах Червоной Дибровы, Голиково и Кузьмино, а также поразила склад боеприпасов 66-й механизированной бригады. За сутки там уничтожено около ста украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Приютного и Ровнополя и пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении российские продразделения нанесли удар по скоплению живой силы и техники в районах Марфополя, Малых Щербаков и Малой Токмачки и уничтожили склады боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника на этих направлениях составили примерно 260 человек, три бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Купянское и Херсонское направления
На Купянском направлении Западная группировка поразила украинские подразделения в районах Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки, а также ликвидировала четыре ДРГ. Там за сутки уничтожено более 50 бойцов ВСУ, три бронемашины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении украинские войска потеряли порядка 50 человек, четыре автомобиля, три артсистемы М777 американского производства и САУ «Акация». В районе Молодежного уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 124 районах, а также пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 и уничтожили 13 беспилотников.