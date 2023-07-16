13:19 (мск), источник: ТАСС
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии успехов у украинской армии во время ее контрнаступления.
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«Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» — констатировал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Фрагмент опубликован в телеграм-канале Зарубина.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», — пообещал он.