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16:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом назвал сроки начала подготовки украинских летчиков к управлению F-16

Подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 в странах Евросоюза может стартовать через пару недель. Такие возможные сроки назвал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN, его слова приводит ТАСС.

Источник: Reuters

«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил представитель Белого дома.

Он отметил, что сразу после этого им предоставят все необходимые для обучения инструменты.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о создании коалиции стран, которые обучат украинских пилотов управлять истребителями F-16. По его утверждению, существует возможность включения в программу других типов истребителей.

При этом издание Politico сообщило, что европейские страны еще не получили формальное разрешение США на обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Он подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.

Справка
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