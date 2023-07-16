Белый дом назвал сроки начала подготовки украинских летчиков к управлению F-16

«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил представитель Белого дома.
Он отметил, что сразу после этого им предоставят все необходимые для обучения инструменты.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о создании коалиции стран, которые обучат украинских пилотов управлять истребителями F-16. По его утверждению, существует возможность включения в программу других типов истребителей.
При этом издание Politico сообщило, что европейские страны еще не получили формальное разрешение США на обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Он подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.