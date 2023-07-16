17:45 (мск), источник: ТАСС
В США назвали решенным вопрос членства Украины в НАТО
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «это произойдет».
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу уже можно считать решенным. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы заявили в коммюнике, что будущее Украины в НАТО, точка. Никаких проверок или переговоров с кем-либо. Это произойдет», — сказал он.
Вместе с тем, отметил Салливан, Украине, как и любой другой стране, которая хочет присоединиться к НАТО, «необходимо провести демократические реформы, чтобы соответствовать стандартам» Североатлантического альянса, и Киеву еще «предстоит провести много реформ».
Украина не получила конкретных предложений по вступлению в альянс по итогам саммита в Вильнюсе, состоявшегося