ФАС усилит контроль за тарифами ЖКХ в регионах

«Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — сообщил он «Известиям».
По его словам, результат такой проверки и решении о применении мер административного реагирования по-прежнему будет применяться уполномоченной комиссией ФАС.
«Мы рассчитываем, что первые такие проверки будут проведены уже до конца этого года», — сказал Сергей Пузыревский.
— Насколько часто сегодня ФАС фиксируются нарушения в сфере тарифной политики регионов? Если они есть, то что это за нарушения и о каких субъектах идет речь? Какие меры может принять ФАС для усиления контроля?
— Работа по контролю за экономической обоснованностью тарифов, которые устанавливаются на региональном уровне, без преувеличения одно из приоритетных направлений в деятельности ФАС России.
В 2021 году нами было проведено 14 плановых и внеплановых проверок, по итогам которых выдано 67 предписаний и приказов об отмене тарифных решений. Объем средств, которые были исключены после предписаний ФАС из-за экономической необоснованности, составил 6,9 млрд рублей.
В течение половины 2022 года (с марта по сентябрь) действовал мораторий на проверки. Однако с учетом важности данной сферы в части тарифного регулирования он был отменен. После этого ФАС России в короткие сроки провела восемь проверок, по результатам которых было выдано 48 предписаний и восемь приказов об отмене решений по установлению тарифов. Сумма средств, которые были исключены, составила 3,58 млрд рублей. При этом часть предписаний ФАС необходимо было выполнить при установлении тарифов на 2023 год. Из тарифов ЖКХ в 2023 году надо исключить 9,2 млрд необоснованных средств.