ФАС подготовила законопроект об изменении ценовых индикаторов

«Возникает необходимость исключения из ранее выданных ФАС России предписаний положений, содержащих формулу цены. У нас многие предписания выдавались еще с середины 2010-х годов и ориентированы на международные индексы. Теперь же компаниям при ценообразовании в первую очередь надлежит учитывать индикаторы внутреннего рынка — спрос и предложение», — пояснил он.
По его словам, в этой связи ФАС России подготовлен законопроект «О внесении изменений в федеральный закон “О защите конкуренции”, который предусматривает расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний в связи с существенным изменением условий обращения товара на рынке.
“К ним предлагается отнести изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состав продавцов или покупателей, утрату хозяйствующим субъектом доминирующего положения, несоответствие указанных в предписании ориентиров формирования цены на товар. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в правительстве”, — добавил Пузыревский.