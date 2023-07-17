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07:31 (мск), источник: Известия

В России введут штрафы за выгул собак без намордника

В России планируется ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от 1 тыс. руб. до 3 тыс. рублей. Такой законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. С копией документа ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Эти изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.

Сегодня выгул животных регулируется только на уровне регионального законодательства, во многих субъектах штрафов нет.

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — рассказал «Известиям» автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Федеральный закон необходим, он обеспечит безопасность граждан, считает депутат Госдумы от фракции «Единая Росси» Сергей Колунов.

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