В России введут штрафы за выгул собак без намордника

Эти изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.
Сегодня выгул животных регулируется только на уровне регионального законодательства, во многих субъектах штрафов нет.
«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — рассказал «Известиям» автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Федеральный закон необходим, он обеспечит безопасность граждан, считает депутат Госдумы от фракции «Единая Росси» Сергей Колунов.