Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»

Кроме детского центра и двух российских министров под новые британские рестрикции также попали глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ограничения введены и против вице-премьера Башкирии Ленары Ивановой, заместителя председателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина, а также против уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.
В список попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.
Введённые Великобританией ограничения предполагают запрет на въезд в Королевство и оказание трастовых услуг. В случае обнаружения активов россиян, попавших в «чёрный список», средства будут заморожены.
Ранее экономист и кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал о том, что Германия, Франция и Великобритания сильнее других стран Европы пострадали от санкций против РФ.