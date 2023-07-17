Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Теракт на Крымском мосту
14:32 (мск), источник: Life.ru

Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»

Великобритания ввела санкции против международного детского центра «Артек», находящегося в Крыму. Под ограничения также попали 13 граждан РФ, среди которых — министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова. Данная информация указана на сайте британского правительства.

Кроме детского центра и двух российских министров под новые британские рестрикции также попали глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ограничения введены и против вице-премьера Башкирии Ленары Ивановой, заместителя председателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина, а также против уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.

В список попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.

Введённые Великобританией ограничения предполагают запрет на въезд в Королевство и оказание трастовых услуг. В случае обнаружения активов россиян, попавших в «чёрный список», средства будут заморожены.

Ранее экономист и кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал о том, что Германия, Франция и Великобритания сильнее других стран Европы пострадали от санкций против РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту
Что известно о взрыве на Крымском мосту
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции