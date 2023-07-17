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20:32 (мск), источник: Ведомости

Кадыров призвал не «создавать ажиотаж» из-за поставок техники Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не «создавать ажиотаж» вокруг поставок западной военной техники Украине.

Спецоперация на Украине

«Не стоит создавать ажиотаж из-за поставляемой Западом на Украину военной техники и боеприпасов. Армия России успешно делает свою работу, несмотря ни на какие трудности», — написал глава республики у себя в Telegram-канале.

Кадыров привел фрагмент интервью командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, в котором он заявляет о больших потерях со стороны Украины «как в технике, так и в живой силе». «Практически ежедневно наши бойцы пленят украинских военнослужащих. Но, как справедливо отметил Апты Аронович, у нас не стоит задача ликвидировать как можно больше украинских мужчин, сдавшихся в плен. Наоборот, те, кто сдался, могут рассчитывать на сохранение жизни и нормальное отношение со стороны российских подразделений», — добавил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни согласился с оценкой Алаудинова по поводу передачи командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву. По его словам, второго шанса «сдаться в плен нашим войскам у них не будет», так как, «подняв оружие против России во второй раз, они подписали себе самый строгий приговор».

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже украинский лидер сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. в результате обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Изначально планировалось, что командиры «Азова» останутся в Турции до окончания конфликта на Украине. В Кремле назвали произошедшее нарушением договоренностей со стороны Анкары.

После этого Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным передачу командиров украинского батальона. Он также отметил, что Путин в августе может посетить Турцию.

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