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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 17 июля, ратифицировал соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Источник: AP 2023

На заседании нижней палаты белорусского парламента 28 июня министр обороны Виктор Хренин сказал, что основной задачей центров станут совместная боевая подготовка, обмен опытом по применению вооружений.

Соглашение об учебно-боевых центрах было подписано представителями России и Белоруссии в Минске 28 марта. Документ вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

При этом в ноябре 2022 года начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщал, что уже функционируют три центра учебно-боевой подготовки — два в Белоруссии и один в России.

Мария Федотова

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