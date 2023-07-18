Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту

«Я не слышал каких-либо осуждений этого акта терроризма со стороны кого-либо из западных спонсоров киевского режима. И нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы. Слишком многое на это указывает», — сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ).
17 июля движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.
Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Уточнялось, что в 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на мост.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате произошедшего погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали. Следственный комитет (СК) России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.
Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. При этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что при осмотре значительных повреждений опор моста выявлено не было, однако часть конструкций всё же придется демонтировать. Отмечалось, что в ближайшее время планируется тестовый запуск грузовых машин разного веса.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, главами регионов и ведомств по теракту, произошедшему утром в этот день на Крымском мосту. Глава государства заслушал доклады, выразил свое мнение о ЧП, а также уточнил, что Минобороны готовит предложения по ответным мерам.