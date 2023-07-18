США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол

«Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные “перекосы” в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов», — говорится в сообщении дипломата.
Антонов добавил, что на протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а «преимущественно сытым государствам».
Посол РФ подчеркнул, что решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке «абсолютно адекватно сложившимся реалиям».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.