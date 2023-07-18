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Теракт на Крымском мосту
03:19 (мск), источник: © РИА Новости

Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского МИД.

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«Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями», — цитирует агентство заявление представителя, полученное по электронной почте.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

Позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.

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