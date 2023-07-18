Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ

«Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями», — цитирует агентство заявление представителя, полученное по электронной почте.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
Позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.