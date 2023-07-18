Турция получила обращение Украины о возобновлении зерновой сделки без России

«Да, такое обращение получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято. Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому все решения на этот счет будут приниматься президентом в соответствии с обсуждениями», — рассказал собеседник агентства.
Также Анкара продолжит диалог с западными партнерами по снятию препятствий с экспорта российской агропродукции. В этом вопросе Турция надеется на подвижки.
Накануне зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что решение России по зерновой сделке является окончательным. Он также исключил проведение дальнейших переговоров по этой теме.
Утром 17 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка фактически прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.
Между тем госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США настаивают на продлении зерновой сделки «как можно скорее». По его словам, возражения Москвы спровоцировали повсеместный рост цен на зерно. Также глава Госдепа отметил, что Запад и Украина рассмотрят варианты экспорта украинского продовольствия на мировые рынки.
Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление о решении РФ прекратить действие зерновой сделки. Он указал на отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря. Гутерриш добавил, что целью ООН останется обеспечение глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие.