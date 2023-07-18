Последствия окончания зерновой сделки и атаки на Крымский мост. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
— Владимир Путин работает в Кремле. «Сегодня рабочий день достаточно спокойный».
— С докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, начало этой встречи будет открытым для СМИ.
— Контакты с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в графике президента «пока не появились».
— Реализация идеи Украины продолжить действие черноморских зерновых коридоров без участия РФ — это «вопрос, который нуждается в комментарии наших военных». «Речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к зоне боевых действий». Есть риски, они «должны учитываться».
— Даже если взять территорию бывшего зернового коридора, нужно помнить: «эта зона используется киевским режимом в боевых целях — это очень важный аспект». «Наши военные неоднократно говорили о том, что Украина использует эти зерновые коридоры в боевых целях».
— «Мы категорически с этим (заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшим выход РФ из зерновой сделки “бессовестным” — прим. ТАСС) не согласны: Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз».
— «Бессовестными можно назвать» европейские государства — тот факт, что сделка не работала, «это не вина господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша» и ООН. «Слово “бессовестные” абсолютно применимо для европейских стран».
— «Безусловно», Россия продолжит поставки странам Африки. При этом в вопросе поставок в этот регион рамках зерновой сделки, «к нашему общему сожалению, речь идет о небольших количествах». «Беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех».
— «Находимся в контакте с нашими африканскими партнерами». На саммите в Петербурге «будет возможность всю эту тематику обсудить».
— «Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция, организованная киевским режимом».
— Предложения по повышению безопасности моста, «конечно, вырабатываются».
— «Мне не известно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте». Так что Кремлю нечего сказать о позиции на этот счет.