В Алтайском крае зарегистрировали необычный памятник природы Скопления древних камней образовались более 200 млн лет назад
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Теракт на Крымском мосту
13:59 (мск), источник: ТАСС

Последствия окончания зерновой сделки и атаки на Крымский мост. Темы брифинга Пескова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Реакция на окончание зерновой сделки и последствия прекращения ее действия, а также атака на Крымский мост стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

— Владимир Путин работает в Кремле. «Сегодня рабочий день достаточно спокойный».

— С докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, начало этой встречи будет открытым для СМИ.

— Контакты с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в графике президента «пока не появились».

О возможном продолжении зерновой сделки без РФ

— Реализация идеи Украины продолжить действие черноморских зерновых коридоров без участия РФ — это «вопрос, который нуждается в комментарии наших военных». «Речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к зоне боевых действий». Есть риски, они «должны учитываться».

— Даже если взять территорию бывшего зернового коридора, нужно помнить: «эта зона используется киевским режимом в боевых целях — это очень важный аспект». «Наши военные неоднократно говорили о том, что Украина использует эти зерновые коридоры в боевых целях».

Об оценке США выхода РФ из зерновой сделки

— «Мы категорически с этим (заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшим выход РФ из зерновой сделки “бессовестным” — прим. ТАСС) не согласны: Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз».

— «Бессовестными можно назвать» европейские государства — тот факт, что сделка не работала, «это не вина господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша» и ООН. «Слово “бессовестные” абсолютно применимо для европейских стран».

О поставках Россией зерна в Африку

— «Безусловно», Россия продолжит поставки странам Африки. При этом в вопросе поставок в этот регион рамках зерновой сделки, «к нашему общему сожалению, речь идет о небольших количествах». «Беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех».

— «Находимся в контакте с нашими африканскими партнерами». На саммите в Петербурге «будет возможность всю эту тематику обсудить».

Об атаке на Крымский мост

— «Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция, организованная киевским режимом».

— Предложения по повышению безопасности моста, «конечно, вырабатываются».

О предложении признать киевский режим террористической организацией

— «Мне не известно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте». Так что Кремлю нечего сказать о позиции на этот счет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Киева на атаку Крымского моста
"Сбить эту ракету невозможно, отразить такой удар не могут существующие средства ПВО и ПРО, включая Patriot"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий