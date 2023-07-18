Кремль заявил о готовности заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран

«И, конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет, и мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами. Эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге на форуме “Россия — Африка”. Мы готовимся и ждем их. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить», — сказал он, отвечая на вопрос, сохранила ли Москва готовность бесплатно направить зерно в нуждающиеся страны.
Песков также отметил, что страны должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит вблизи района боевых действий.
«Это безусловно вопрос, который нуждается в комментариях со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому если что-то будет оформляться без объяснений, то эти риски должны учитываться», — сказал он, уточнив, что Киев использует зону действия зерновой сделки в боевых целях.
Помимо этого, Песков отметил, что в Кремле высоко ценят усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по выполнению российской части зерновой сделки, связанной с разблокировкой экспорта российских удобрений.
При этом в Кремле также назвали бессовестной позицию европейских государств, которые не смогли «выполнить те обязательства, которые они на себя взяли».
17 июля МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Песков тогда пояснил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие из-за невыполнения российской части сделки. 16 июля, как сообщает портал Marintraffic, из украинского порта Одесса вышло судно, которое Reuters назвало последним в рамках черноморских договоренностей.
Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.