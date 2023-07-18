Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет

Согласно новым поправкам, предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, а третьего — с 50 до 55 лет.
Закон также увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве — до 65 лет для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, до 60 лет для имеющих воинские звания младших офицеров и до 55 лет для имеющих иные звания.
Перевод в отставку будет осуществляться поэтапно вплоть до конца 2027 г., отмечается в законе.
Те, кому исполнилось 50 лет в 2024 г., будут находиться в запасе до 51 года. Таким образом, граждане, достигшие 50 лет в последующих 2025, 2026 и 2027 гг., будут пребывать в запасе до 52, 53 и 54 лет.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 г. группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Изначально документ предполагал, что находящиеся в запасе или проходящие срочную службу граждане смогут заключить контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне операций в других странах. Предполагается, что эти нормы вступят в силу с января 2024 г.