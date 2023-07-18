Стало известно, почему маори выше других народов Океании Аборигены Новой Зеландии исторически были более крепкими и плотными, чем обитатели других архипелагов Тихого океана
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Теракт на Крымском мосту
17:04 (мск), источник: Российская газета

Главы МИД России и Турции обсудили варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как сообщили на Смоленской площади, главы МИД обсудили ряд вопросов, но основное внимание было уделено Украине и завершению черноморской зерновой инициативы.

Источник: Reuters

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что реализация договоренностей была прекращена ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений — Меморандума Россия — ООН. Запад продолжил блокировать банковские платежи, мешать транспортной логистике, не изменил своего подхода к страхованию поставок российской сельхозпродукции и удобрений.

К тому же сделка утратила заявленный гуманитарных характер.

«В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне Соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле», — отметили в МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, в качестве альтернативы «черноморской инициативе» министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей.

Напомним, черноморская зерновая инициатива была заключена 22 июля 2022 года. Россия, Турция, Украина и ООН подписали документ, регулирующий вывоз зерна из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного.

Срок действия этих договоренностей составлял 120 дней с возможностью продления, если у одной из сторон не будет возражений. В итоге сделка продлевалась трижды, сначала на 120 дней, затем два раза на 60 дней. В последний раз — до 17 июля.

Кроме самой зерновой инициативы был подписан меморандум между РФ и ООН, который должен был помочь снять барьеры для экспорта российского продовольствия и удобрений. Выполнения прописанных в ней договоренностей так и не удалось добиться в течение минувшего года.

Москва неоднократно обращала внимание, что российская часть «вообще не выполнялась» ни по одному пункту все месяцы действия зерновой сделки, в то время как вывоз украинского продовольствия был обеспечен.

В итоге 17 июля российская сторона выразила свое возражение против дальнейшего продления инициативы, о чем официально были проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН.

При этом в Москве призвали западные страны задуматься над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия, если там «дорожат черноморской инициативой». «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление “сделки”, — подчеркивается в распространенном накануне заявлении МИД РФ.

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ