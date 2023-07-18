Главы МИД России и Турции обсудили варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что реализация договоренностей была прекращена ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений — Меморандума Россия — ООН. Запад продолжил блокировать банковские платежи, мешать транспортной логистике, не изменил своего подхода к страхованию поставок российской сельхозпродукции и удобрений.
К тому же сделка утратила заявленный гуманитарных характер.
«В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне Соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле», — отметили в МИД РФ.
Как указали на Смоленской площади, в качестве альтернативы «черноморской инициативе» министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей.
Напомним, черноморская зерновая инициатива была заключена 22 июля 2022 года. Россия, Турция, Украина и ООН подписали документ, регулирующий вывоз зерна из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного.
Срок действия этих договоренностей составлял 120 дней с возможностью продления, если у одной из сторон не будет возражений. В итоге сделка продлевалась трижды, сначала на 120 дней, затем два раза на 60 дней. В последний раз — до 17 июля.
Кроме самой зерновой инициативы был подписан меморандум между РФ и ООН, который должен был помочь снять барьеры для экспорта российского продовольствия и удобрений. Выполнения прописанных в ней договоренностей так и не удалось добиться в течение минувшего года.
Москва неоднократно обращала внимание, что российская часть «вообще не выполнялась» ни по одному пункту все месяцы действия зерновой сделки, в то время как вывоз украинского продовольствия был обеспечен.
В итоге 17 июля российская сторона выразила свое возражение против дальнейшего продления инициативы, о чем официально были проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН.
При этом в Москве призвали западные страны задуматься над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия, если там «дорожат черноморской инициативой». «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление “сделки”, — подчеркивается в распространенном накануне заявлении МИД РФ.