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Теракт на Крымском мосту
18:12 (мск), источник: © РИА Новости

Страны G20 не согласовали совместное заявление из-за споров по Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — РИА Новости. Главы минфинов и управляющие ЦБ стран G20 по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии в группе не согласовали совместное заявление из-за разногласий по Украине, принят итоговый документ и резюме председателя.

Источник: © РИА Новости

«Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками согласились с пунктами 1, 4 и пунктами с 6 по 26, а также с приложениями 1 и 2», — отмечается в заявлении по итогам встречи министров.

Там также отмечается, что «Китай заявил, что встреча глав минфинов и управляющих ЦБ стран G20 не является подходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов», а «Россия отмежевалась от статуса этого документа как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5».

В упомянутых пунктах содержится упоминание о ситуации на Украине и ее влиянии на мировую экономику, в частности, на инфляцию, цепочки поставок, усиление энергетической и продовольственной нестабильности и повышении рисков для финансовой стабильности.

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