Страны G20 не согласовали совместное заявление из-за споров по Украине

«Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками согласились с пунктами 1, 4 и пунктами с 6 по 26, а также с приложениями 1 и 2», — отмечается в заявлении по итогам встречи министров.
Там также отмечается, что «Китай заявил, что встреча глав минфинов и управляющих ЦБ стран G20 не является подходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов», а «Россия отмежевалась от статуса этого документа как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5».
В упомянутых пунктах содержится упоминание о ситуации на Украине и ее влиянии на мировую экономику, в частности, на инфляцию, цепочки поставок, усиление энергетической и продовольственной нестабильности и повышении рисков для финансовой стабильности.