Трамп ожидает своего ареста по делу о штурме Капитолия через четыре дня

«Джек Смит, прокурор Министерства юстиции Джо Байдена, отправил письмо…, в котором говорится, что я являюсь объектом расследования Большого жюри 6 января», — написал 45-й президент США в посте в своей соцсети Truth Social (цитата по AFP).
«Вся эта охота на ведьм связана с вмешательством в выборы и полным и тотальным политическим вооружением правоохранительных органов», — прокомментировал Дональд Трамп, являющийся главным претендентом на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году.
В своем посте Трамп не уточнил, в чем могут заключаться какие-либо потенциальные обвинения против него. По данным The Washington Post, письмо от прокуратуры не обязательно означает, что против получателя будут выдвинуты обвинения.
45-м президенту США уже предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении со сверхсекретными правительственными документами после ухода из Белого дома.
С 6 января 2021 года почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Конгресса, более 460 признали себя виновными в участии в беспорядках.