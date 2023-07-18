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18:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп ожидает своего ареста по делу о штурме Капитолия через четыре дня

45-й президент США 77-летний Дональд Трамп получил письмо от прокуратуры, из которого следует, что ему, вероятно, будет предъявлено уголовное обвинение в связи с беспорядками 6 января 2021 года в Капитолии США. По заявлению Трампа, ему дали «очень короткие четыре дня», чтобы отчитаться перед Большим жюри присяжных, «что почти всегда означает задержание и предъявление обвинения».

Источник: Reuters

«Джек Смит, прокурор Министерства юстиции Джо Байдена, отправил письмо…, в котором говорится, что я являюсь объектом расследования Большого жюри 6 января», — написал 45-й президент США в посте в своей соцсети Truth Social (цитата по AFP).

«Вся эта охота на ведьм связана с вмешательством в выборы и полным и тотальным политическим вооружением правоохранительных органов», — прокомментировал Дональд Трамп, являющийся главным претендентом на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

В своем посте Трамп не уточнил, в чем могут заключаться какие-либо потенциальные обвинения против него. По данным The Washington Post, письмо от прокуратуры не обязательно означает, что против получателя будут выдвинуты обвинения.

45-м президенту США уже предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении со сверхсекретными правительственными документами после ухода из Белого дома.

С 6 января 2021 года почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Конгресса, более 460 признали себя виновными в участии в беспорядках.

Справка
Арест на два часа. Трампу предъявили обвинение в подлоге документов по 34 пунктамЭкс-президент США заявил в суде, что не признает себя виновным.

Мария Федотова.

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