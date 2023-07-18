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19:14 (мск), источник: © РИА Новости

В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Южная Африка не прогнется под огромным давлением, которое вынуждает выбрать сторону в конфликте на Украине, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи по БРИКС местных политических партий в городе Экурхулени.

Источник: © РИА Новости

«Южная Африка в последнее время подвергается огромному давлению, которое заставляет выбрать сторону в… конфликте на Украине. Африканский национальный конгресс хотел бы твердо подтвердить свою… позицию, которую мы отстаиваем с начала конфликта более года назад. Мы за прекращение огня на Украине», — подчеркнул Машатиле.

Вице-президент также добавил, что политические партии ЮАР также полностью поддерживают мирную инициативу по Украине, предложенную президентом ЮАР Сирилой Рамафосой.

Президент РФ провел в июне встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема.

Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

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