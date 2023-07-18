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21:11 (мск), источник: © РИА Новости

Госдеп заявил о непричастности США к теракту на Крымском мосту

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. США не причастны к атаке на Крымский мост, заявил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Это абсолютно не правда», — заявил Миллер на брифинге.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, который в контексте атаки на Крымский мост обвинил Штаты в покрывательстве украинских радикалов, подчеркнув, что такое поведение делает США причастными к преступлениям Киева.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября.

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