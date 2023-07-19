ФАС усилит контроль за расчетами тарифов для потребителей

ФАС опубликовала на regulation.gov.ru проект постановления правительства, корректирующего модель контроля за решениями тарифных регуляторов и за обоснованностью тарифов, включив в число контролеров собственные территориальные органы. Как пояснили «Ъ» в ФАС, проверки региональных органов тарифного регулирования проводит только центральный аппарат службы. Он выявляет такие нарушения, как установление тарифов выше или ниже предельного уровня, а также неустановление тарифов в срок.
С марта по август 2022 года действовал мораторий на такие проверки. В результате по его окончании, по данным ФАС, она выдала ряд предписаний и приказов об отмене тарифных решений — так, удалось исключить из тарифов 3,58 млрд руб. необоснованных сумм. Всего в 2022 году выдано 36 предписаний со сроком исполнения в 2023 году. В итоге при пересмотре тарифов регуляторы должны исключить нагрузку еще в 9,2 млрд руб. Поясним, что к экономически не обоснованным расходам в составе тарифа могут относиться, например, траты на невыполненные инвестпрограммы или на содержание избыточного персонала (если его численность превышает предусмотренную нормативами).
В ФАС полагают, что расширение полномочий терорганов позволит повысить эффективность контроля в тарифной сфере и снижать необоснованно завышенные тарифы. При этом увеличение охвата контрольной деятельности не потребует расширения штата. Принятие решений — вынесение акта реагирования по итогам проверки, а также последующий контроль его исполнения — остается в ведении центрального аппарата ФАС. В службе это объясняют необходимостью сохранения единообразия практики надзора, а также дополнительного внутреннего процедурного контроля.
Наделение терорганов контрольными полномочиями в сфере тарифов на деле означает углубление ФАС в региональную специфику.
От главы ФАС Максима Шаскольского при его назначении ожидали наведения порядка именно в сфере тарифного регулирования. На прежней должности вице-губернатора Санкт-Петербурга он был известен успешными тарифными переговорами с госмонополиями, которые всегда необходимы для поиска баланса между ростом экономики в целом и заинтересованностью госмонополий в достаточном уровне тарифной прибыли для инвестиций в инфраструктуру. Однако из-за пандемии и спецоперации РФ на Украине ФАС пришлось заниматься «текучкой» и регулированием цен на социально значимые товары, а введение единого тарифного законодательства наткнулось на сопротивление ведомств и рынка.
Впрочем, в ФАС рассказали, что соответствующий законопроект уже поддержан отраслевыми ведомствами, продвижения удалось добиться и в части его согласования с бизнес-сообществом.
Таким образом, до повторного внесения проекта в правительство остался только один важный этап — его рассмотрение на подкомиссии правительственной комиссии по административной реформе. Так что де-факто ФАС, не теряя времени в ожидании единого регулирования, приступила к наведению порядка в доступной ей сфере контроля за обоснованностью тарифов.
Эксперты инициативу оценили положительно.
Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов при этом предупреждает о сложностях ее внедрения на первом этапе. «Это необходимость более детального погружения управлений ФАС в проблематику тарифного регулирования, усиление компетенций», — говорит он.
По словам же руководителя направления экономических исследований Kulik&Partners Law.Economics Татьяны Басовой, терорганы ФАС уже выполняют контроль за ценообразованием (в составе коллегиального органа, принимающего тарифные решения в регионах), а сама служба уделяла немало внимания программам наставничества. «При правильно выстроенном взаимодействии и консультационной поддержке ФАС совершенствование централизованной иерархической модели контроля за тарифными решениями с включением в нее дополнительных полномочий регионов позволит еще больше снижать тарифную нагрузку на потребителей энергоресурсов в социальной и промышленной сферах», — считает эксперт.
Юрист практики конкурентного права BGP Litigation Елена Сатина предполагает, что ФАС будет направлять тероргану поручение о проведении проверки в отношении установленного регионом тарифа, то есть в задачи терорганов будет входить сбор материалов и предварительная оценка обоснованности тарифов, а служба сможет на их основе принимать решения. «Мера повысит эффективность проводимых проверок с учетом роста их количества — как правило, проверка антимонопольного органа на предмет обоснованности тарифа объемна и предполагает кропотливый анализ процедуры его установления», — добавляет она. Самое важное, по словам Ильи Долматова, это то, что с федерального уровня тяжело глубоко погрузиться в региональную специфику, «рассмотрение на местах причин, приводящих к нарушениям, может позитивно сказаться на результативности контрольной работы».
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