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Главные новости к вечеру 18 июля
01:22 (мск), источник: Известия

В ЕС исключили возможность принятия Турции в союз до конца 2024 года

Евросоюз не сможет принять Турцию в 2024 году, поскольку для процесса вступления в ЕС требуется время, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Источник: Reuters

«Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы», — отметил он.

При этом он добавил, что ЕС пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

«Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы», — сообщил Стано.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз. Он добавил, что о данном условии он сообщил президенту США Джо Байдену.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Швеция пообещала «активно поддерживать усилия» по вхождению Анкары в Евросоюз. Об этом он объявил по итогам встречи Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Комментируя объявленные Эрдоганом условия, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что расширение НАТО и Евросоюза — «два разных отдельных процесса».

Турция с 1999 года остается кандидатом на вступление в ЕС. Переговоры о принятии Анкары в Евросоюз начались в 2005 году, однако вскоре зашли в тупик. В 2009 года ЕС заблокировал переговоры по нескольким пунктам до того, как Анкара выведет свои войска с Северного Кипра. В 2013 году начались переговоры о либерализации визового режима. В 2018 году Европейский Совет констатировал, что переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик. С 1995 года Турция и ЕС входят в Таможенный союз.

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