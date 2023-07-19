Трамп в случае победы на выборах пообещал потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву

«Я обращусь к странам Европы, чтобы они возместили нам расходы на восстановление запасов вооружений, переданных Украине. Это нужно сделать уже сейчас, но он (президент США Джо Байден — прим. ТАСС) слишком слаб и его не уважают», — сказал Трамп в видеообращении, размещенном на сайте его избирательной кампании.
Экс-президент подчеркнул, что сейчас Европа оказывает военную помощь Украине в гораздо меньшем размере, чем США. «Мы уже потратили $200 млрд на помощь Украине», — отметил он.
Трамп также обвинил Байдена в том, что его действия ведут к третьей мировой войне. «Этот некомпетентный лидер втягивает нас в третью мировую войну», — полагает бывший президент США.