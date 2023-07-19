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06:59 (мск), источник: © РИА Новости

США готовят меры против Киргизии за «обход санкций» против России, пишет WP

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

Источник: AP 2023

Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется «подозрительное» увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Киргизию, а также в Армению, и из этих стран — в Россию.

«Администрация (президента США Джо) Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в сообщении издания.

По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.

Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали «месяцы бесплодных визитов» американских и европейских дипломатов в Бишкек.

В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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