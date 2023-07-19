Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется «подозрительное» увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Киргизию, а также в Армению, и из этих стран — в Россию.
«Администрация (президента США Джо) Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в сообщении издания.
По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.
Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали «месяцы бесплодных визитов» американских и европейских дипломатов в Бишкек.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.