В Крыму обнаружили голову статуи древнего царя в образе Зевса Раскопки велись на городище Артезиан, найденный артефакт датируется I веком до н. э.
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
11:45 (мск), источник: Известия

Захарова назвала фейками сообщения США о якобы переговорах с РФ по Украине

США распространяют фейки о якобы прошедших переговорах между Москвой и Вашингтоном по поводу Украины. Об этом 19 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Известия

«Никаких переговоров по каким-то вторым трекам, третьим трекам или, как это было представлено в американских СМИ, по договоренностям с Украиной глава МИД РФ Сергей Лавров не вел. Это вброс, это фейк, это делалось специально», — сказала она в эфире Первого канала.

По ее словам, такие сообщения будут распространяться дальше, чтобы раскачать ситуацию внутри России и посеять сомнения у стран глобального Юга (Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и страны Африки).

Захарова также отметила, что встречи Лаврова с политологами носили характер обмена мнениями.

Ранее, 6 июля, Захарова назвала фейком информацию о якобы состоявшихся в апреле секретных переговорах между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и экс-чиновниками США. Так она отреагировала на сообщение телеканала NBC о том, что бывшие американские чиновники провели некие секретные переговоры с Лавровым, якобы чтобы заложить основу для диалога по урегулированию конфликта на Украине.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда украинские Вооруженные силы выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линией, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

До этого, 9 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — это российские земли.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ворваться в городки: льготная ипотека станет доступна для покупки вторички
Сменили обстановку: российская армия продвинулась на купянском направлении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лавров СергейпереговорыдипломатияЗахарова Мария