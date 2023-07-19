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14:20 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил об отсутствии сигналов ЮАР, что арест Путина будет равен объявлению войны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.

Источник: AP 2023

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как утверждает офис южноафриканского лидера, Путин по обоюдному согласию не посетит в августе саммит БРИКС в ЮАР, а Россию на нем будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

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