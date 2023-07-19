Песков заявил об отсутствии сигналов ЮАР, что арест Путина будет равен объявлению войны

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как утверждает офис южноафриканского лидера, Путин по обоюдному согласию не посетит в августе саммит БРИКС в ЮАР, а Россию на нем будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.