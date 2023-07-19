Закон о запрете смены пола одобрен сенаторами

Сенатор Таймураз Мамсуров перед голосованием отметил, что предчувствует «вой и визг» из стран Запада по поводу этого закона. Однако, отметил сенатор, что как только евробюрократы начинают нас хвалить и подбадривать — нужно срочно собираться и искать, где мы допускаем ошибку. И напротив, по его словам, когда мы слышим из-за рубежа критику, то значит идем верным путем. «Они там пусть проводят гей-парады, а мы будем проводить Парад Победы», — добавил Мамсуров.
В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что слышала очень много позитивных зарубежных откликов на этот закон из европейских государств.
Закон одобрен единогласно 164 сенаторами.
Как говорится в материалах верхней палаты парламента, законом устанавливается запрет на осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
При этом к смене пола не относятся медицинские вмешательства по лечению врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Такое лечение допускается только по решению врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.
По результатам медицинских вмешательств врачебная комиссия выдает медицинское заключение о соответствии половых признаков признакам определенного пола, необходимое для внесения изменения в запись актов гражданского состояния. Перечень медицинских организаций, форма и порядок выдачи таких решений и медицинских заключений утверждаются правительством РФ.
Также законом предусмотрено, что внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов является основанием для прекращения брака. В отношении лиц, изменивших пол, устанавливается запрет быть усыновителями, а также опекунами (попечителями) детей. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.